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  • Как защитить себя в сильные морозы
  • Где можно встретить Новый год 2017
  • Какими будут интимные отношения в 2017 году
  • Весенняя охота на гусей
   
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Ной Ной
Эпическая и пронзающая душу история отца, воина и спасителя Человечества и всего живого на Земле.
Елки 3 Елки 3
Новая волна новогодних приключений и сюрпизов. Третий фильм – плоть от плоти первых двух картин франшизы.
Железный человек 3 Железный человек 3
Продолжение знаменитой франшизы MARVEL про железного человека.
     
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//Отдых и путешествия

Где можно встретить Новый год 2017:
Где можно встретить Новый год 2017 Мы уже привыкли к мысли, что лучшим временем для отдыха и путешествий является лето. Но сейчас у вас может появиться еще один прекрасный повод покинуть родные стены. С каждым днем к нам ближе становится замечательный праздник – Новый Год.
 
//Красота и здоровье

Как защитить себя в сильные морозы:
Как защитить себя в сильные морозы Зима – это самое холодное время года. Но самые холода приходятся на Рождественские праздники. Во время Рождественских Святок температура воздуха может понижаться до -30о С и ниже.
 
//Спорт и фитнес

Фитнес в воде или аквафитнес:
Фитнес в воде или аквафитнес Движение – это жизнь. Но движение в воде намного полезнее и эффективнее. В чем же причина?
 
//Готовим вкусно, Паштеты

Паштет печеночный:
Паштет печеночный Любой паштет – это очень вкусное и полезное блюдо. Печеночный паштет не исключение. Ведь в пользе печенки никто не сомневается. А приготовленный с овощами и запеченный в духовом шкафу паштет полезен вдвойне.
 
//Разумный шоппинг

Как правильно организовать шоппинг в продуктовый магазин:
Как правильно организовать шоппинг в продуктовый магазин Шоппинг – это не просто повседневная необходимость пополнить свои запасы в холодильнике. Современный шоппинг можно рассматривать, как возможность снять стресс после напряженного дня - купить себе что-нибудь вкусненькое. Его можно рассматривать, как отдых – т.е. экскурсию в мир интересного.
 
//Маленькие «цветы жизни»

Выбираем подушку для ребенка: какую и когда покупать:
Выбираем подушку для ребенка: какую и когда покупать Покупка детской подушки – один из самых спорных вопросов в молодых семьях. Если с одеялами или с простынями проблем, как правило, не возникает, то выбор подушки неопытных родителей повергает в ступор. Мы попытались разобраться с проблемой, обратившись к экспертам.
 
//Любовь и секс, Мужчина и женщина

Какими будут интимные отношения в 2017 году:
Какими будут интимные отношения в 2017 году Незаметно улетают секунды и минуты нашей жизни. Один год сменяет другой. Вот уже на смену году Обезьяны спешит новый 2017 год Красного Огненного Петуха. В свои права он вступит 28 января 2017 года, с наступлением китайского нового года.
 
//Мода и стиль

«Тигровый глаз» - модный тренд в окрашивании волос 2017 года:
«Тигровый глаз» - модный тренд в окрашивании волос 2017 года Омбре, сомбре, шатуш и балаяж – все это уже было. Было и постепенно уходит. Что придет им на смену?
 
//Проблемы детей-подростков, Дом и семья

Как помочь подростку выбрать профессию:
Как помочь подростку выбрать профессию Быстро подрастают наши дети, а вместе с ними «подрастают» и проблемы. Еще вчера мы думали, какую развивающую игрушку купить, как подготовиться к утреннику в детском садике, как выучить стихотворение к Новому году, а сегодня уже «выросла» проблема выбора будущей профессии.
 
//Свадьба

Приглашаем Вас на быстрые свидания!:
Приглашаем Вас на быстрые свидания! Как? Вы уже нашли свою вторую половинку? Вы помолвлены? Тогда это мероприятие то, что Вам нужно!
 
 

О женском портале Podrugi.by

Наш женский портал ориентирован на то, чтобы давать ответы на самые разнообразные вопросы, которые интересуют постоянно прекрасную половину человечества. Здесь выложены вкусные кулинарные рецепты, подробные описания блюд, а также диеты и питание для малышей. Мы знаем, насколько женщинам важно общение, поэтому наш женский портал имеет свой собственный женский форум, на котором можно пообщаться о наболевших проблемах, спросить совета, обсудить удачный шоппинг и просто поделиться новостями. Коллектив сотрудников сайта и пользователи, которые посещают наш женский журнал очень отзывчивые, добрые и во многом опытные люди, готовые помочь в решении всевозможных житейских проблем и неурядиц.
 
 
 

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